Самарские врачи провели операцию на позвоночнике по уникальной технологии

Врачи нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы №1 имени Пирогова провели операцию на позвоночнике по уникальной технологии. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Удаление грыжи межпозвонкового диска — самая распространенная операция в позвоночной хирургии; наиболее эффективной и вместе с тем технически самой сложной считается установка искусственного диска в поясничном отделе. До настоящего времени искусственные диски устанавливались только слева. Впервые в России установку такого диска из правостороннего доступа выполнил заведующий нейрохирургическим отделением самарской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев.

Сложность операции состоит в переднем доступе к позвоночнику через живот с деликатным выделением крупнейших сосудов: аорты и полой вены. Это технологией владеют не так много хирургов в мире. Операции обычно проводятся из левостороннего доступа, что значительно облегчает подход к позвонкам. «Но если вдруг возникнет воспаление, аллергическая реакция или, к примеру, в силу какой-либо травмы диск выпадет, хирургу будет значительно проще исправить ситуацию, чем если бы операция проводилась слева», — добавил Сергеев.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.