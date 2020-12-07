В детскую больницу Ярославской области поступило новое оборудование

В городскую детскую больницу Рыбинска Ярославской области поступило современное оборудование для коррекции зрения и лечения лор-органов. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Новая медтехника закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Лор-комбайн и риноларингофиброскоп установили в поликлинике №1, автоматический рефкератометр — в поликлинике №2. Стоимость оборудования — около 3,5 миллиона рублей.

«Несмотря на то, что основные силы здравоохранения Ярославской области и страны в целом сейчас направлены на борьбу с коронавирусом, мы продолжаем развивать и обновлять материально-техническую базу наших поликлиник. И детские медучреждения — в приоритете», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

По его словам, новое медоборудование повысит точность обследования и сократит время ожидания приема. Всего в этом году в рамках нацпроекта на детские учреждения Ярославской области выделено 108 миллионов рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.