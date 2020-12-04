Две якутские больницы оснастят оборудованием на 84 миллиона рублей

Две районные больницы в Якутии оснастят медицинских оборудованием на сумму более 84 миллионов рублей в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Уточняется, что техника поступит в первичные сосудистые отделения в городе Ленске и в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса. Так, в Мегино-Кангаласской ЦРБ запланирован закуп компьютерного томографа, передвижного УЗИ-аппарата для исследования сердца и сосудов, диагностического комплекса для УЗИ высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии, а также аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Ленскую ЦРБ поступят передвижной УЗИ-аппарата, диагностический комплекс для УЗИ высокого класса, аппараты и тренажеры для реабилитации больных, а также аппараты ИВЛ.

Дооснащение сосудистых центров производится в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.