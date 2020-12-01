В больнице Тюменской области обновили парк машин скорой помощи

Пять новых автомобилей скорой помощи получила больница №12 в городе Заводоуковске Тюменской области. Три из них останутся в городе, еще две направлены в села Упорово и Новая Заимка, сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

Машины оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, аспираторами, пульсоксиметрами, различными средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также специальными наборами: акушерским, реанимационным и набором врача скорой помощи. Это все необходимо для мониторинга состояния пациентов в пути, на догоспитальном этапе.

«Новые автомобили — это весомая поддержка для системы здравоохранения. Они помогут быстрее доставлять пациентов в больницы, эффективно оказывать реанимационную помощь во время движения. Это спасенные жизни. А врачи скорой помощи смогут работать в комфортных условиях», — сказал главный врач больницы Николай Сипачев.

В ноябре Тюменская область получила 13 новых специализированных автомобилей для парка станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.