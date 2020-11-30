В Кузбассе открыли 34 фельдшерско-акушерских пункта

В Кемеровской области за 2020 год были открыты 34 модульных фельдшерско-акушерских пункта вместо аварийных. Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил в Instagram.

Пункты устанавливались в отдаленных поселках и деревнях региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Последний, 34-й пункт, появился в поселке Центральный Тисульского района, отметил глава области.

«Проделана большая работа, главный результат которой — то, что первичная медицинская помощь стала доступнее для тысяч кузбассовцев», — написал Цивилев.

Модернизация системы здравоохранения в Кемеровской области проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2030 года. На реализацию национального проекта планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.