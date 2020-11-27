Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года

Диагностический медицинский центр, который строится на севере Сахалина, будет открыт в апреле 2021 года. Точную дату завершения работ назвали на сайте правительства области.

Центр откроют на базе Тымовской больницы, благодаря чему жители близлежащих районов смогут проходить высокотехнологичные медосмотры без выезда в Южно-Сахалинск.

В правительстве региона напомнили, что для граждан старше 65 лет медицинские осмотры в новом медцентре станут бесплатным.

Модернизация системы здравоохранения на Сахалине проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2030 года. На реализацию национального проекта планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.