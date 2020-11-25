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Дегтярев обновил автопарк скорой помощи в Хабаровском крае

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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровский край поступила очередная партия из семи машин скорой помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Три машины останутся в Хабаровске, столько же отправится в Комсомольск-на-Амуре, а еще одна — в Вяземский район. Во время запуска в работу новых автомобилей временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев поблагодарил медиков за труд в условиях пандемии коронавируса.

«Вы — настоящие герои. В вашем лице хочу поблагодарить всех — нагрузка сейчас колоссальная. В непростых условиях работают не только люди, но и техника. Мы продолжим работу и с Министерством здравоохранения, и с Министерством промышленности и торговли России — по обновлению техники, по созданию достойных условий труда всем медицинским работникам», — сказал он.

В настоящий момент у хабаровских медиков есть 239 единиц автотранспорта. Срок эксплуатации специализированных автомобилей ограничен пятью годами, 45 процентов действующей техники требует замены.

Ранее Минпромторг России закупил 31 автомобиль общей стоимостью около 120 миллионов рублей. Средства выделены из госбюджета. Летом региональный автопарк пополнили 16 реанимобилей в качестве помощи в борьбе с COVID-19. Еще 15 скорых класса «В» пришли осенью — в октябре-ноябре. В них, как и в свежепоступивших автомобилях есть медицинское оборудование, однако оно не предназначено для реанимации пациентов.

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