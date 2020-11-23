Врио главы российского региона поручил отменить тендер на свою охрану

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить размещенный тендер на свою охрану стоимостью 33 миллиона рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек стоимостью 33 миллиона. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу», — написал врио главы российского региона.

В размещенном в канале видео с одного из совещаний в правительстве региона Дегтярев сообщил, что за время поездки успел пообщаться с множеством людей. «Семь охранников, по-вашему меня должны охранять - это нормально, нет?.. Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук. Вы такие вещи делаете пока я в отъезде», — сказал Дегтярев.

Ранее в ноябре на портале госзакупок был размещен тендер на оказание охранных услуг для главы Хабаровского края в 2021 году на сумму 33,1 миллиона рублей. Исполнитель контракта должен обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ и взрывных устройств, а также выполнять другие задачи, в том числе предоставить семерых телохранителей.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края в июне.