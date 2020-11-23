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Врио главы российского региона поручил отменить тендер на свою охрану

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Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
Фото: РИА Новости

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить размещенный тендер на свою охрану стоимостью 33 миллиона рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек стоимостью 33 миллиона. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу», — написал врио главы российского региона.

В размещенном в канале видео с одного из совещаний в правительстве региона Дегтярев сообщил, что за время поездки успел пообщаться с множеством людей. «Семь охранников, по-вашему меня должны охранять - это нормально, нет?.. Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук. Вы такие вещи делаете пока я в отъезде», — сказал Дегтярев.

Ранее в ноябре на портале госзакупок был размещен тендер на оказание охранных услуг для главы Хабаровского края в 2021 году на сумму 33,1 миллиона рублей. Исполнитель контракта должен обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ и взрывных устройств, а также выполнять другие задачи, в том числе предоставить семерых телохранителей.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края в июне.

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