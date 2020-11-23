Министерство счастья в российском регионе получило руководителя

Созданное в Камчатском крае министерство социального благополучия и семейной политики получило руководителя, ведомство возглавила Анастасия Федорова. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Новое ведомство, которое губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал «министерством счастья», создано в рамках реформы органов исполнительной власти региона. Как пояснил глава края, министерство будет заниматься созданием условий, который позволят региону благополучно развиваться. «Вопросы демографии и вопросы социального благополучия сейчас разнесены по разным министерствам, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы», — приводятся в сообщении слова Солодова.

Глава министерства Анастасия Федорова ранее возглавляла краевое государственное казенное учреждение «Центр выплат», после чего была назначена на должность замминистра социального развития и труда Камчатского края. После создания нового министерства стала замминистра социального благополучия и семейной политики.

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов объяснил, что цель создания нового ведомства — уйти от «министерства обиженных и обездоленных» и сделать людей «благополучными, счастливыми», а не просто помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что уже предлагала создать в России министерство счастья, но ее не поддержали. По ее словам, «на очереди министерство одиночества». В пример Матвиенко привела Великобританию, где на тот момент уже появилось подобное ведомство.