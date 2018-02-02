Вместо министерства счастья в России создадут министерство одиночества

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала одиночество одной из самых больших проблем современного человечества, передает ТАСС.

«Я уже предлагала министерство счастья, как-то не очень поддерживают меня. Ну вот, на очереди министерство одиночества», — отметила она на встрече с тружениками социальной сферы села.

Матвиенко привела в пример Великобританию, где подобное ведомство уже создано.

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Она также подчеркнула, что от одиночества больше всего страдают пожилые люди. «Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям», — пояснила спикер верхней палаты парламента.

Помогает в решении проблемы обучение представителей старшего поколения пользованию компьютером и сетью. «И потом они не отстают от своих внуков: в интернете проверяют их дневники и так далее», — добавила Матвиенко.

17 января глава британского правительства Тереза Мэй назначила министра спорта и общества Трэйми Крауч на должность главы нового ведомства — министерства одиночества. Чем конкретно Крауч и ее подчиненные будут заниматься — пока не уточняется. Известно, что министерство начнет сотрудничать с комиссией по одиночеству, созданной убитой в 2016 году Джо Кокс из Партии лейбористов. Именно ее активная деятельность вдохновила Мэй на создание необычного ведомства.

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