Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Процент одиноких женщин, которые довольны этим статусом, превышает аналогичный показатель у мужчин. Результаты опроса, проведенного британским агентством Mintel, специализирующимся на анализе потребительских рынков, приводит газета The Telegraph.

По данным Mintel, более половины одиноких женщин — 61 процент — удовлетворены личной жизнью и не стремятся связать себя узами длительных, в том числе супружеских, отношений.

В исследовании утверждается, что доля довольных одиночеством мужчин не достигает и половины опрошенных — таких оказалось 49 процентов. Кроме того, три четверти респонденток (75 процентов) заявили, что «не стремились завести отношения в последний год». Среди мужчин этот показатель также меньше — только 65 процентов. Особенно ярко подобная тенденция проявляется в возрастной группе старше 45 лет.

По словам профессора университета Эссекса Эмили Гранди, подобное поведение связано с тем, что полноценные отношения требуют от женщины значительно больше усилий, чем от мужчины. «Женщины по-прежнему делают больше работы по дому, на них как правило вся готовка, они куда больше озабочены бытом, и кроме того у них куда больше эмоциональных затрат», — пояснила она.

Гранди добавила, что одиночки отличаются высокой коммуникабельностью, тогда как замужние женщины полностью погружены в семейную жизнь.



