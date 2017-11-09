Немки решили отомстить любовнику и бросили его голым в лесу

Суд немецкого Франкфурта-на-Одере приговорил к условному наказанию двух женщин, вывезших своего бывшего партнера в лес под Берлином и бросивших его там голым. Об этом сообщает Spiegel.

Случай произошел в марте 2015 года. Женщины вместе с тремя неизвестными преступниками в масках затащили 44-летнего мужчину в фургон и отправились в лес, где мужчина лишился одежды и был оставлен в одиночестве. По пути 39-летняя экс-жена мужчины и его 37-летняя любовница избивали потерпевшего.

Следствию барышни объяснили свой поступок тем, что хотели избавиться от назойливого партнера, поскольку он постоянно преследовал их.

Суд приговорил бывшую супругу мужчины к условному сроку в один год и пять месяцев, а его любовница получила один год условно. Обе женщины обязаны заплатить две тысячи евро в качестве штрафа.