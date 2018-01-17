В Британии назначили министра по одиночеству

Глава британского правительства Тереза Мэй назначила министра спорта и общества Трэйси Крауч на должность главы министерства по одиночеству. Об этом сообщает The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании сообщила, что на создание нового ведомства ее вдохновила деятельность члена парламента от Партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в 2016 году. Кокс руководила комиссией по одиночеству и призывала правительство принять меры, чтобы помочь подданным, которые чувствуют себя брошенными, в частности, учредить специальный государственный орган.

Чем конкретно будет заниматься министерство, не сообщается, но известно, что оно будет сотрудничать с комиссией по одиночеству, созданной Кокс.

На мероприятии в память о Кокс, проводившемся на Даунинг-стрит, Мэй назвала ее «лучиком света» в борьбе с проблемами людей. «Джо Кокс понимала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи тем, кто страдал от него», – сказала она в выступлении.

41-летняя Джо Кокс была убита в июне 2016 года, незадолго до референдума Brexit. Ее убийца Томас Мейр приговорен к пожизненному заключению. Он выстрелил в депутата трижды из самодельного пистолета, причем один раз в лицо. При этом он кричал: «Британия — прежде всего». Это лозунг ультраправой партии с одноименным названием, известной своими антимигрантскими акциями и нападениями на мусульман, а также агитацией за выход из ЕС.

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