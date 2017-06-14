Найден главный признак одиночества

Американские психологи пришли к выводу, что одиночество усиливает эгоцентризм. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты также установили наличие положительной обратной связи. В то время как одиночество усиливает эгоцентризм, второе также оказывает влияние на первое, хотя и не столь сильно.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая с 2002 по 2013 год за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет. Их отобрали случайным образом, все они принадлежали к различным национальностям и социально-экономическим группам.

Материалы по теме Разрешено WADA США ускоряют спортсменов транскраниальной микрополяризацией головного мозга

По мнению авторов, уход в одиночество является способом, благодаря которому человек может проанализировать свои социальные навыки. Специалисты полагают, что современное общество в краткосрочной перспективе защищает стремление людей к одиночеству, тогда как в долгосрочной провоцирует ухудшение здоровья и благополучия таких людей.

Специалисты полагают, что для того, чтобы предотвратить одиночество человека, можно прежде всего обратить внимание на его индивидуальные особенности, в частности тяготеющие к эгоцентризму позиции по тем или иным общественно значимым вопросам.