Камчатка начнет развиваться с опорой на ключевые для региона секторы экономики: в рыбном хозяйстве, туризме и логистике. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает ТАСС.

По мнению главы региона, именно ловля рыбы может обеспечить гарантию «стабильного прироста, стабильного поступления доходов». Солодов отметил, что также есть перспектива увеличения добавленной стоимости при добыче северной рыбы. Он пояснил, что рыба на Камчатке вырастает в условиях дикой природы — «это абсолютно несопоставимый продукт с марикультурной». «Но, к сожалению, пока мы ее продаем практически без премии, связанной с этими уникальными качествами», — сказал губернатор.

Он также заявил, что местный туризм является не просто «ценностью приехать на природу, посмотреть, как медведи ловят рыбу, как извергается вулкан» — его надо развивать в направлении познания. Глава региона заявил, что миссия Камчатки заключается в преобразовании мышления людей, приезжающих на отдых, в более экологичное отношение к жизни. По этой причина важно следить за экологией.

«Я абсолютно убежден, что на Камчатке мы можем показать пример экологичного роста в масштабах отдельно взятого региона», — подытожил губернатор.