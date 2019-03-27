Россия решила заработать на бивнях мамонта

В Якутии намерены открыть специальный аукционный дом для продажи наиболее ценных бивней мамонтов, которые добывают в этом регионе. Такой способ продажи коллекционных бивней станет единственным легальным. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов, пишет ТАСС.

В настоящее время ценные бивни мамонтов экспортируются в Китай, где они высоко ценятся из-за запрета на добычу слоновой кости. В Китае находится основное производство изделий из бивней мамонта и осуществляется их продажа. «По этому сегменту нам нужно грамотно организовывать экспорт, чтобы получать основную или существенную часть от стоимости. Сейчас же коллекционные бивни по бросовой цене скупаются и вывозятся за границу», — пояснил Солодов.

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Предполагается, что площадка будет скупать бивни у добытчиков. Торги можно будет проводить несколько раз в год, до этого проведя показы бивней в разных точках мира. В то же время торги бивнями будут электронными, что позволит участвовать в них покупателям со всего мира. Власти Якутии ожидают, что площадка со временем может вырасти в аукционный дом типа Christie's или Sotheby's, торгующих предметами искусства.

На территории региона находится от 85 до 90 процентов всех мировых запасов бивней мамонта. Рынок добычи и экспорта ископаемых останков мамонтов в Якутии составляет от двух до четырех миллиардов рублей. Однако по федеральному законодательству добыча бивней не облагается региональными налогами, в связи с чем бюджет не получает поступлений от этой отрасли, пояснил Солодов. По его словам, якутские мамонтовые аукционы позволят упростить легальный экспорт и обеспечить справедливую цену на товар.

Он также указал, что необходимо решить вопрос в сфере законодательного регулирования. В настоящее время в России нет легальной добычи ископаемых останков животных — разрешен только их попутный сбор. Само понятие бивня также отсутствует в законах как объект коммерческого использования. Такое понятие предлагается внести в федеральный закон «О недрах».

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