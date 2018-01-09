Якутия возьмется за экспорт бивней мамонта в Китай

В Якутии будет создан единый оператор по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта. Об этом сообщает ТАСС.

«Власти Якутии рассматривают создание российско-китайской компании с логистическим и производственным комплексом в Якутске стоимостью около 1,3 миллиарда рублей на базе ТОР (территория опережающего развития — прим. «Ленты.ру») "Кангалассы"», — заявил министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов.

Соответствующие переговоры провели с китайскими компаниями. В КНР экспортируется до 90 процентов объема добытых бивней мамонтов.

Создание оператора позволит снизить долю теневого рынка, который оценивается в 30-40 тонн и составляет почти треть от ежегодного объема добычи.

«Меры по регулированию и централизации отрасли, которые мы планируем принять, позволят, согласно экспертным оценкам, увеличить ежегодный объем добычи с 60-70 до 90-100 тонн, или на 20-30 процентов», — отметил министр.

В 2014 году власти Якутии и Чукотки предложили включить бивни мамонта в Общероссийский классификатор полезных ископаемых. Россия — единственный в мире экспортер мамонтового бивня. В Якутии сосредоточено 80 процентов останков мамонтов, находящихся в России.

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