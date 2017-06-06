Житель якутского села откопал бивни степного мамонта во время посадки картофеля

Житель села Селекционное Хангаласского района Якутии откопал в своем огороде бивни, предположительно, степного мамонта. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает «Интерфакс».

«Мужчина наткнулся на кости мамонта во время посадки картофеля. Он обратился в местный музей, специалисты которого потом вышли на нас. Мы с детьми занимаемся палеонтологическими исследованиями, участвуем в раскопках», — пояснил заместитель директора по научной работе Ойской средней школы Прокопий Ноговицын (Ойск — поселок в Красноярском крае — прим. «Ленты.ру»).

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По его словам, бивни достигают примерно 270 сантиметров в длину, а их окружность составляет около 50 сантиметров. Ученые полагают, что возраст найденных останков может достигать 400 тысяч лет. Раскопками займутся эксперты Академии наук Якутии, они прибудут на место в ближайшие дни.

В 2015 году в Якутии впервые обнаружили скелет степного мамонта, жившего 500 тысяч лет назад. Кости нашли жители поселка Нижний Бестях на берегу реки Суола.

В 2014 году власти Якутии и Чукотки предложили включить бивни мамонта в Общероссийский классификатор полезных ископаемых.