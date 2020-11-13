На Камчатке появится первая в России система экомониторинга

На Камчатке появится первая в России система экологического мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, передает РИА Новости.

Пилотный проект будет запущен в 2021 году, его будут реализовывать Росгидромет и правительство Камчатского края. Паспорт проекта должен быть представлен в правительство 30 ноября.

Абрамченко уточнила, что правительство России утвердило концепцию создания единой информационной системы мониторинга для всей страны. В 2021 году планируется экспедиция Российской академии наук, которая изучит экологические изменения. Ее сопровождением займутся Минприроды и Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что власти Якутии решили избавиться от затонувших судов и металлолома. Для ликвидации подобных объектов планируется создать проектный офис, который должен будет координировать работу властей, учреждений и организаций, собирать и анализировать предложения по работе и заниматься информационной поддержкой. На территории Якутии уже предварительно установили 437 точек накопления лома цветного и черного металла, 84 процента из них находятся в Арктической зоне.