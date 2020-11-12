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Для главы российского региона наймут семь телохранителей

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Семь телохранителей наймут для охраны главы Хабаровского края в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок.

За оказание охранных услуг власти субъекта Российской Федерации готовы заплатить 33,1 миллиона рублей. Исполнитель контракта будет обязан обследовать места пребывания главы региона на наличие отравляющих веществ и взрывных устройств, а также выполнять другие задачи.

Отмечается, что все семь телохранителей должны будут соблюдать строгий официальный стиль: классический костюм и туфли темных тонов, светлая сорочка.

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