Стал известен итог судебного дела Кардашьян и ее охранника на миллионы долларов

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст тайно урегулировала судебный иск на сумму более шести миллионов долларов (470 миллионов рублей) с бывшим телохранителем, обвиненным в неспособности ее защитить. Об этом сообщает The Sun.

В 2016 году знаменитость стала жертвой вооруженного ограбления. В день происшествия Паскаль Дувье (Pascal Duvier) ненадолго оставил предпринимательницу без присмотра, чтобы сопроводить ее сестер Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер в ночной клуб.

Предпринимательница в свою очередь остановилась в парижском отеле, где в ее номер проникли злоумышленники в лыжных масках, связали ее и забрали драгоценности на сумму в десять миллионов долларов (770 миллионов рублей), включая кольцо, которое ей подарил муж Канье Уэст.

После инцидента страховая компания выплатила Кардашьян более шести миллионов долларов и потребовала такую же сумму от ее бывшего охранника и его работодателя.

Как сообщает издание, разбирательства по этому делу длились два года, и в итоге адвокат Ким Кардашьян Джей Хардер (Jay Harder) проинформировал суд о том, что стороны пришли к мирному соглашению и находятся в ожидании подписи ответчика, чтобы продолжить дальнейшую работу.

В мае бывший телохранитель Канье Уэста рассказал о своем опыте работы с артистом. По его словам, рэпер оказался самой капризной и требовательной знаменитостью из всех, с кем ему доводилось сотрудничать. Также он добавил, что Уэст был скуп в отношении чаевых.