Российский предприниматель потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Российский предприниматель Владислав Доронин через суд потребовал от своей бывшей подруги, британской супермодели Наоми Кэмпбелл вернуть долги. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно судебным документам, Доронин утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей, однако сумма не уточняется. Кроме того, бизнесмен обвиняет в удержании принадлежащего ему имущества на сумму более чем три миллиона долларов. Представители британской модели пока никак не прокомментировали ситуацию.

Кэмпбелл и Доронин начали отношения в 2008 году. Через пять лет пара разошлась. Как отмечает издание, во время отношений бизнесмен часто дарил модели подарки, в том числе и дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции.

В июле Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat) в обнаженном виде. 50-летняя манекенщица позирует на белом фоне в атласных перчатках черного цвета и широкополой шляпе в тон.