Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе косметики

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании туши для ресниц косметического бренда визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat) в обнаженном виде. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 50-летняя манекенщица позирует на белом фоне в атласных перчатках черного цвета и широкополой шляпе в тон. Ее запечатлели с распущенными волосами и ярким макияжем в серых оттенках. На видео знаменитость прикрывает обнаженное тело руками.

Поклонники Кэмпбелл восхитились ее внешнему виду в комментариях под публикацией. «Я тебя люблю», «Лучшая, просто обожаю!», «Шикарная женщина», «Ты и вправду идеальна», «Лучшая. Твои движения, взгляд, тело — все прекрасно», «Королева», «Слишком шикарна», — высказывались подписчики.

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Автором съемок стал модный фотограф Стивен Майзель (Steven Meisel), который сотрудничал с такими изданиями, как Vogue и Interview, а также снимал рекламные компании брендов Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.

В июле Наоми Кэмпбелл попозировала полностью обнаженной в метро. На опубликованных снимках она сидит на платформе и в вагоне поезда без одежды, прикрывая тело сумками итальянского люксового бренда Valentino.

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