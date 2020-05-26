Наоми Кэмпбелл поделилась снимком из 90-х с обнаженной грудью в честь Дня Африки

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала старую фотографию без нижнего белья в честь Дня Африки и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре знаменитость позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее, прикрывая часть обнаженной груди рукой. На бедрах Кэмпбелл повязана белая ткань, а на голову она надела тюрбан. Кроме того, в руках супермодель держит лук.

«Счастливого Дня Африки!» — подписала публикацию Кэмпбелл, добавив хештег #NAOMIAFRICA. Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал больше 300 тысяч лайков. «Легендарное фото!», «И тебя с праздником, королева», «Очень красивая», «Ты мое вдохновение, Наоми», — высказывались фанаты.

Автором съемки 94-го года выступил французский модный фотограф Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier), который работал с такими мировыми знаменитостями, как принцесса Диана, Леонардо ДиКаприо, Белла Хадид, Линда Евангелиста и Кара Делевинь.

В мае самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер поделилась снимком в нижнем белье. Ее запечатлели в черном бюстгальтере бренда ALYX 9SM за 259 долларов (18,5 тысячи рублей) и оранжевых брюках марки Chrome Hearts с принтом в виде крестов, стоимость которых составляет 15 тысяч долларов (один миллион рублей). «Такая горячая мамочка», — подчеркнул один из комментаторов.

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