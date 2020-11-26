Омская область перевыполнит план по установке ФАПов

Власти Омской области перевыполнят план по установке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) почти на 50 процентов: вместо 13 комплексов в населенных пунктах региона появится 19. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Уточняется, что два ФАПа — в селе Черлакское Нововаршавского района и селе Чистово Оконешниковского района — установлены за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Остальные 11 пунктов возведены на деньги государственной программы «Развитие здравоохранения Омской области».

«В ходе возведения плановых фельдшерско-акушерских пунктов образовалась экономия областных средств. На сэкономленные деньги было принято решение приобрести и установить еще шесть ФАПов. Пять модульных комплексов уже смонтированы и приняты комиссией. Сейчас завершается установка последнего из шести дополнительных ФАПов — в селе Андреевка Саргатского района», — рассказали в правительстве.

Здание фельдшерско-акушерских пунктов представляет собой мобильную конструкцию контейнерного типа. В нем предусмотрены кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. Набор медицинского оборудования позволяет качественно проводить первичную диагностику, диспансеризацию детей и взрослых, выявлять заболевания, оказывать первую доврачебную помощь и проводить стандартные процедуры.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.