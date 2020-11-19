Для детских больниц на Камчатке закупили оборудование на 30 миллионов рублей

Власти Камчатского края закупили оборудование на 30 миллионов рублей для детских больниц в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Уточняется, что в 2020 году для пяти детских учреждений было приобретено медицинское оборудование на сумму 30,7 миллиона рублей. «В том числе, по ходатайству депутатов Заксобрания, в текущем году закуплены дезинфицирующая моющая машина и аппарат с плазменным типом стерилизации для операционного блока детской краевой больницы за 5 миллионов рублей, а также оборудование для реабилитационного отделения детской поликлиники №1 за 11,5 миллиона рублей», — рассказала депутат Татьяна Ткаченко, отметив, что эту работу необходимо продолжить.

В проект краевого бюджета на 2021 год депутаты рекомендовали включить расходы — 26,6 миллиона рублей — на покупку оборудования для хирургического отделения Камчатской детской краевой больницы. «Тогда на базе хирургического отделения детской краевой больницы смогут проводить эндоскопические операции для детей, которые сейчас почти не делают из-за отсутствия необходимого оборудования. Переход на эндоскопический метод означает снижение болевых ощущений и уменьшение периода послеоперационной реабилитации у маленьких пациентов», — пояснила Ткаченко.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.