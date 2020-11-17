В двух городах Приморья открыли новые инфекционные центры

Новые амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) открыли в двух городах Приморского края — Уссурийске и Находке. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Теперь в Приморье действует девять инфекционных центров, на очереди города Спасск-Дальний, Арсеньев и Лесозаводск. «Цель таких центров — обеспечить пациентам доступность оказания медицинской помощи. В связи с высокой нагрузкой на поликлиники не всегда бригады успевают приехать оперативно на вызов. АИЦ — это альтернатива для тех пациентов, кто готов прийти к врачу самостоятельно. Пациентам с температурой 38 градусов и выше, следует вызвать врача на дом», — пояснил главный врач Уссурийской центральной городской больницы Андрей Скирута.

В находкинском медучреждении в свою очередь рассказали, что в «красной» зоне центра оборудованы кабинеты для приема больных, процедурная для забора биоматериалов на исследования, кабинеты ЭКГ и рентгенографии, в «чистой» зоне — ординаторские, колл-центр, комнаты для отдыха персонала. Переходы оснащены шлюзами для обеспечения противоэпидемической безопасности.

«В центр могут обращаться жители Находкинского городского округа, не зависимо от прикрепления к той или иной поликлинике, в том числе ФМБА России. Мы прорабатываем вопрос организации специальных автобусных маршрутов для бесплатной доставки пациентов из микрорайонов города. Они начнут курсировать в ближайшее время», — заявила главный врач Находкинской горбольницы Альфия Семенюк.

В правительстве региона напомнили, что АИЦ предназначены только для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Граждане с другими жалобами принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.