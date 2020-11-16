В свердловском онкодиспансере провели уникальную операцию

В центре лучевой терапии, открытом в июле в Свердловском областном онкологическом диспансере, провели первую стереотаксическую радиохирургическую операцию. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

По словам руководителя радиотерапевтической службы онкодиспансера Дмитрия Бенциона, в сравнении с обычной лучевой терапией стереотаксическая радиохирургия приводит к более выраженному повреждению опухоли, при этом снижается негативное воздействие радиации на окружающие здоровые ткани. «Для успешной реализации этой технологии используются данные методов визуализации, таких как КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография). На их основе создается трехмерная модель мишени и окружающих органов, необходимая для проведения дозиметрического планирования облучения», — пояснил он.

Стереотаксическая радиохирургия применяется для лечения небольших новообразований диаметром до пяти сантиметров, это могут быть первичные опухоли практически любых локализаций и метастазы.

Первой пациентке, пролеченной по этой методике, провели стереотаксическую радиохирургию по поводу метастаза рака легкого в головной мозг. «Современные системы планирования и реализации лучевой терапии позволяют добиваться оптимального распределения дозы в мишени, что является одним из основных критериев гарантии качества лучевой терапии и соответственно эффективности и безопасности лечения», — рассказала заведующая первым радиотерапевтическим отделением Анастасия Кулакова.

Уникальная операция прошла в Свердловском онкодиспансере в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.

Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.