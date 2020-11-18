В Ульяновской области создали единую диспетчерскую службу скорой помощи

Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи создана в Ульяновской области, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мишарин.

Он рассказал, что Минздрав России обозначил проблему развития трехуровневой системы оказания экстренной медицинской помощи и, в частности, организации прямой медицинской эвакуации экстренных пациентов, минуя промежуточные этапы госпитализации.

«Было необходимо создать единую региональную информационную систему управления службой скорой медицинской помощи, сформировать единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи региона, создать новое юридическое лицо — объединение станций и отделений скорой медицинской помощи. В настоящее время два первых пункта в Ульяновской области успешно выполнены», — сказал Мишарин.

По его словам, организация областной станции скорой помощи позволит более рационально использовать ресурсы, отслеживать количественные и качественные показатели работы подразделений и станции в целом для анализа и выработки управленческих решений, совершенствовать материально-техническую базу.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.