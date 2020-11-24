Первую вертолетную площадку для санавиации открыли в Чувашии

Первую вертолетную площадку для санитарной авиации открыли в Чувашии. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.

Площадка построена за счет средств бюджета Чувашии, на эти цели было выделено 6,5 миллиона рублей. Помимо обустройства самого посадочного места, к нему проведены подъездные пути по принципу эвакуационной петли: сквозной оборот автотранспорта через площадку. Сейчас работы практически завершены, осталось провести освещение по периметру, чтобы совершать перелеты и посадку в ночное время.

«В 70-80-е годы медики Чувашии вылетали по районам республики на небольших самолетах, — рассказывает главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Ильдар Абызов. — Тогда хирурги БСМП вылетали в районные больницы, делали там операции или эвакуировали пациентов. В 90-е годы эта работа прекратилась, и вся медицинская эвакуация в республике легла на автомобильный транспорт».

В начале ноября Минздрав Чувашии сообщил, что строительство двух вертолетных площадок для санитарной авиации завершится в республике до конца месяца. Работа ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Еще одна площадка создается на базе Центральной районной больницы Алатырского района.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.