Новую поликлинику для обслуживания пяти населенных пунктов открыли в Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«В структуру новой Винзилинской поликлиники входят четыре ФАПа, подразделение обслуживает жителей пяти населенных пунктов — поселка Винзили, сел Богандинское и Муллаши, деревень Железный Перебор и Пышминка. В общей сложности это 16 452 человека, ежегодно в поликлинике регистрируется более 88 тысяч посещений», — рассказали в пресс-службе.

Из областного бюджета на оснащение поликлиники выделили 36 миллионов рублей. Там установили современные электрокардиографы, комплексы суточного мониторирования ЭКГ и АД, электроэнцефалограф, вибротестер, универсальную систему УЗИ экспертного класса.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.