Вертолет санавиации во Владимирской области совершил первый вылет

Авиамедицинская бригада Владимирской областной клинической больницы совершила первый вылет для транспортировки пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Время доставки больного на вертолете из Мурома во Владимир составило 45 минут.

Финансирование санавиации Владимирской области предусмотрено региональной программой «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем будет базироваться на площадке в окрестностях Владимира. Он оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады — врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

«Теперь во Владимирской области появилась возможность быстрой доставки больных из отдаленных населенных пунктов в специализированные медицинские клиники нашего региона, а также в ведущие федеральные центры. Как правило, это пациенты с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями, в том числе коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении администрации.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.