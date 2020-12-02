Кемеровские поликлиники перейдут на бережливые технологии

Все поликлиники Кемеровской области передут на бережливые технологии при оказании медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

123 поликлиники региона уже присоединились к проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». До конца 2020 года бережливые технологии будут применять более 200 медицинских учреждений.

«Бережливые технологии позволяют без серьезных финансовых вложений повысить уровень оказания медицинской помощи. Кузбасские поликлиники сейчас внедряют федеральные стандарты работы, что позволяет оптимизировать процессы и, как следствие, сократить очереди и время нахождения пациента в учреждении», — пояснил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

По данным местных властей, ранее прохождение медосмотра могло растянуться на две недели, но благодаря бережливым технологиям посетить ключевых специалистов теперь можно за один день. Сократилось и время на выписывание или продление рецептов — сейчас процесс занимает всего 20 минут.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2030 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.