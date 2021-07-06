В Минприроды оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике

Ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить до 50 триллионов рублей. Так его оценил глава Министерства природы России Александр Козлов, передает Regnum.

«Мы посчитали примерный ущерб, который может составить для нашей страны, если не мониторить и вовремя не реагировать [на таяние вечной мерзлоты]. Это до 50 триллионов рублей ущерба, который может быть нанесен Арктике», — добавил он.

Кроме того, Козлов предложил дать Росгидромету полномочие вести мониторинг состояния вечной мерзлоты, потому что этот вопрос особенно важен для Арктики.

Ранее Росприроднадзор оценил влияние таяния мерзлоты в Арктике на работу предприятий. По словам главы ведомства, при правильной эксплуатации объектов таяние вечной мерзлоты не должно стать проблемой. Родионова добавила, что предприятия должны быть готовы к расщеплению грунтов в Арктике. Для этого нужно изучать вопрос изменений в регионе и постоянно мониторить ситуацию, считает она.