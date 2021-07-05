Побережье Арктики впервые обследовали на наличие микропластика

Побережье острова Белл, которое находится на архипелаге Земля Франца-Иосифа, впервые обследовали на микропластик. Этим занялись ученые в ходе экспедиции Арктического плавучего университета, сообщается на сайте Минобрнауки России.

Несмотря на то, что остров Белл необитаемый, ученые нашли много мусора на его побережье. Кроме того, исследователи выяснили, что на Карском побережье обнаружено в десять раз меньше антропогенного мусора, чем на баренцевоморском.

По данным Минобрнауки, найденный мусор состоит из рыболовных снастей и пластиковых флаконов европейского производства.

Ученые также изучили микроорганизмы, которые приносят в Арктику перелетные и мигрирующие птицы. Именно они становятся причиной инфекционных заболеваний, которые не лечатся антибиотиками.

Экспедиция проводилась на судне ледового класса «Михаил Сомов». В исследовании участвовали 55 человек, среди которых 22 ученых и 20 студентов и аспирантов.

Ранее в Арктике началась масштабная экологическая экспедиция ученых из Российской академии наук (РАН). На Таймыре исследователи изучают поверхностные воды, почвы, донные отложения, а также флору, фауну и многолетние грунты. Отряд экспедиции состоит из 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.