В Плесе проведут модные показы под открытым небом

Модные показы под открытым небом проведут в Плесе. Соответствующую информацию публикует «ГТРК Ивтелерадио».

По информации издания, мероприятия пройдут в городе в рамках 15-ого юбилейного фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра», который продлится в течение двух дней. Отмечается, что в программу включены традиционный гала-показ российских дизайнеров и фестиваль детской моды.

Помимо этого, присутствующие смогут посетить Петровскую выставку-ярмарку народных художественных промыслов, тканей и одежды изо льна. Кроме того, гости получат возможность сфотографироваться рядом с подготовленными зонами для съемки.

В Малопургинском районе Удмуртии также прошел фестиваль аутентичной народной одежды. Известно, что событие организуют 27 и 28 августа на площадке «Туристический центр "Тюрагай"». Каждый год на нем собираются порядка 500 человек, включая швей и дизайнеров.