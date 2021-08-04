В Удмуртии пройдет фестиваль аутентичной народной одежды

В Малопургинском районе Удмуртии пройдет пятый фестиваль аутентичной народной одежды «Оцените мое платье». Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как рассказали в пресс-службе главы и правительства региона, мероприятие организуют 27 и 28 августа на площадке «Туристический центр "Тюрагай"». Каждый год на нем собираются порядка 500 человек, включая швей и дизайнеров. Их ждет торжественное открытие, работа с экспертами, мастер-классы, творческие встречи, финальный показ платьев на подиуме, гала-концерт.

Сбор заявок на участие в фестивале продлится до 6 августа. Уже сейчас известно, что на фестивале «Оцените мое платье» будут конкурсанты из Коми, Татарстана, Башкортостана, эксперты из Москвы, Швейцарии и Узбекистана.

В июле в Улан-Удэ прошла выставка русского народного костюма. В нее вошли мужские и женские наряды Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, Москвы, Тульской, Могилевской, Тобольской губерний. Большая часть экспонатов была связана с местами, откуда шел процесс переселения русского народа в Бурятию.

