В Калуге стартовал хореографический фестиваль «Лето грации»

В Калуге стартовал всероссийский хореографический фестиваль «Лето грации». Об этом сообщает портал «НикаTV».

Открытие прошло на открытом воздухе в Гостиных рядах. На мероприятии выступили артисты академического ансамбля танца областной филармонии с программой «Магия музыки и танца», сочетающей в себе классическую и современную хореографию, а также народный танец. Отмечается, что зрителям показали вариации из таких балетов, как «Спящая красавица», «Корсар», «Павильон Армиды».

2 августа сообщалось, что в Марий Эл под открытым небом покажут оперу «Акпатыр», посвященную марийскому богатырю. Показ Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Сапаева пройдет на территории туристического комплекса «Раздолье» Килемарского района республики 21 августа в рамках фестиваля «Летние сезоны».