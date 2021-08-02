Оперу о марийском богатыре Акпатыре покажут под открытым небом

В Марий Эл под открытым небом покажут оперу «Акпатыр», посвященную марийскому богатырю. Об этом сообщается на сайте министерства культуры, печати и по делам национальностей республики.

Как отмечается, показ постановки Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Сапаева пройдет 21 августа на территории туристического комплекса «Раздолье» Килемарского района республики в рамках фестиваля «Летние сезоны».

Действие оперы происходит в году восстания под предводительством Емельяна Пугачева. По сюжету, богатырь приносит клятву верности делу борьбы, однако повстанцы отступают. Сам Акпатыр в итоге умирает от предательского выстрела в спину.

Премьера оперы состоялась 5 апреля 1963 года. Данная постановка стала первой национальной оперой Марий Эл.