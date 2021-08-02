Детский эвенский ансамбль стал лауреатом международного конкурса

Артисты народного детского эвенского ансамбля «Орьякан» из села Анавгай стали лауреатами V Международного многожанрового заочного конкурса талантов «Восхождение творческих звезд». Об этом сообщает ИА «Кам24» о ссылкой на краевое правительство.

Как сообщили в правительстве, конкурс проходил в Тюмени, в нем участвовали коллективы и исполнители из разных регионов России и мира.

Ансамбль Орьякан из Быстринского района представил номер «Игры в тундре». Танцоры стали лауреатами I степени в номинации «Хореография».

В июне народный детский эвенский ансамбль «Орьякан» стал лауреатом II степени в номинации «Хореография» I Всероссийского детско-юношеского фестиваля-конкурса национальных культур «#ДетиТворчествоДружба», который состоялся в Новосибирске.