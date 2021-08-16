В Краснодаре открылась выставка миниатюрных изделий из финифти

В Краснодар приехали изделия, выполненные в технике финифти, из Ростова Великого. В заповеднике имени Е. Д. Фелицина открылась выставка «Ростовская финифть», которая продолжится до середины октября. Об этом сообщается в пресс-центре организации.

В течение нескольких месяцев посетителям будут представлены порядка 150 миниатюрных декоративных предметов, расписанных в разные годы мастерами на фабрике «Ростовская финифть». В частности, можно увидеть вазу с изображением барана, которая расписана хохломой, черпак для разливания браги, декоративный элемент в виде головы дракона. Россиянам также раскроют тайны создания финифти и быт мастерских XIX века.

Уточняется, что это ремесло передалось русскому человеку еще от византийских мастеров в Х веке, когда было принято христианство. Первоначально вставки финифти писались только для икон либо предметов церковного обихода, но позже люди начали украшать узорами декоративные вещи — панно, посуду, вазы и остальное. В итоге техника финифти распространилась и на бытовые изделия.

При этом главным городом мастеров финифти все еще остается Ростов Великий. На протяжении 250 лет там создаются эмалевые миниатюры. По этой причине там же и была открыта фабрика. В настоящее время работники придерживаются старинных традиций и выполняют заказы в разных жанрах: цветочном, пейзажном, историческом, иконописном и портретном. Кроме того, все чаще начинают использовать драгоценные металлы и камни.

Ранее нанайские мастера, относящиеся к коренным малочисленным народам, в рамках подготовки к выставке «Сокровища Севера» в Москве показали россиянам различные изделия, сделанные из рыбьей кожи.

Помимо этого, стало известно еще и о жительнице Нижнего Новгорода, которая бросила все ради полховско-майданской росписи. В итоге она стала единственным мастером в городе и прославилась своими работами в интернете.