Мастера из Костромы поставили мировой рекорд с самым длинным полотенцем

На фестивале, посвященном славянскому искусству, мастера из Костромы поставили новый мировой рекорд, представив самое длинное полотенце. Его длина составила больше 200 метров. Об этом рассказали в администрации Костромской области.

По данным ведомства, восемь работников местной льняной мануфактуры смогли подготовиться к «Русскому полю», который проводили в Москве. При помощи современной техники было создано полотно длиной больше 210 метров и весом около 30 килограммов.

Агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» зафиксировало новый максимальный показатель. На фестивале заместителю генерального директора льняной мануфактуры Виктору Афанасьеву выдали специальный сертификат.

Помимо этого, рекордсменом признали и панно, созданное костромскими мастерами, работающими на Феодоскинской фабрике миниатюрной живописи. Его размер составил 1,8 на 1,4 метра, а вес — 30 килограммов. Уникальное произведение создавали 28 активистов народного промысла. Генеральный директор фабрики Алексей Аверьянов также оформил сертификат, подтверждающий мировой рекорд.

Фестиваль, который прошел десятый раз в Москве, объединяет различные творческие коллективы и ремесленников из разных стран. В 2021-м мероприятие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19, однако это не помешало представителям 57 российских регионов и еще шести стран рассказать о своем ремесле.

Ранее мастерицы из Коми решили связать самый большой в мире половик. Его диаметр должен быть больше пяти метров. Предполагается, что он также станет мировым рекордсменом.