Россиянка бросила все ради древнего промысла и прославилась в интернете

Жительница Нижнего Новгорода Инна Захарова уволилась с работы и бросила все ради полховско-майданской росписи. Она стала единственным мастером в городе и прославилась своими работами в интернете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

До того как Захарова полностью ушла в творчество, она работала то в педагогике, то в торговле. Учиться новому ремеслу она отправилась по нижегородским местам.

«Я стала ощущать, что мне чего-то не хватает: самореализации и так далее. (...) Я ездила в места бытования. Посчитала, что это будет самая правильная информация — из первых рук», — рассказала Захарова.

Одна из главных заслуг Захаровой — роспись 21 кубка к чемпионату Европы по современному пятиборью.

Полховско-майданская роспись — направление русского декоративно-прикладного искусства, древний промысел, который зародился и до сих пор существует в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и поселке Вознесенское Нижегородской области.