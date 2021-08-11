В Приморье пройдет пятый фестиваль меда

В Приморье пройдет пятый фестиваль «Анучино — медовое раздолье». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится 28 августа и попытается привлечь внимание к проблеме сохранения липы — главного медоноса региона. Кроме того, фестиваль будет нацелен на поддержку пчеловодства и развитие туристической отрасли.

«Для пасечников фестиваль — площадка по обмену опытом, для гостей — праздник, на котором можно отдохнуть всей семьей, продегустировать и приобрести свежий липовый мед. Это уникальная возможность для посетителей почувствовать себя в роли пчеловода, познакомиться с жизнью пчелиной семьи с помощью демонстрационного улья», — заявили в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

На фестивале будут представлены различные виды меда. Например, с ароматом элеутерококка, аралии, маньчжурской липы и амурского бархата. Все сорта можно будет приобрести. Также гостям предложат познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества, посетить мастер-классы и проголосовать за лучший мед, представленный на мероприятии.