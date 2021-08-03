В августе в Находке появится приют для бездомных животных на 200 мест. Об этом сообщает VladNews.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что строительство завершено на 90 процентов. В приюте площадью более 4 тысяч квадратных метров зверей будут лечить, а также пристраивать их в новые дома. На территории обустроят вольеры и будки для собак и кошек, модульные здания для ветлечебницы.

Отмечается, что зоозащитники остались довольны проектом, поскольку он соответствует всем необходимым требованиям. «Это долгожданное событие для Находки. И зоозащитники, со своей стороны, готовы оказать всю необходимую помощь в его работе», — отметила руководитель кинологического центра «Находка» Зухра Бунина.

Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что проблема бездомных животных в регионе стоит довольно остро. «Кроме этого приюта в Приморье строятся еще несколько подобных объектов, деньги на эти цели направлены из краевого бюджета. Их создание позволит сдвинуть с мертвой точки данный вопрос», — сказал он. Кожемяко также выступил за создание в Приморье ветпунктов и пунктов передержки животных.