Сахалинец спас новорожденного щенка из мусорного бака

Житель Сахалина спас новорожденного щенка из мусорного бака и забрал к себе домой. Об этом сообщает «АСТВ.Ру».

Как рассказал изданию мужчина, он находился в селе Дальнем Сахалинской области. Россиянин отправился выкинуть мусор в бак у общественной бани и случайно обнаружил пакет с щенками.

«Кинул свой пакет, благо, что он был легким, и услышал визг. Заглянул внутрь — а там в полиэтиленовом пакете шесть щенячьих трупиков», — вспоминает о находке сахалинец.

Выжить смогло лишь одно животное, мужчина забрал его к себе домой. Россиянин добавил, что все щенки были новорожденными, с неоткусанной пуповиной.

Также сахалинец обратился к землякам, у которых есть дома кормящая собака, с просьбой помочь выходить щенка.

Ранее в июле в Екатеринбурге спасли просидевшего трое суток в балке котенка. Отмечалось, что хозяева участка рядом с Новосвердловской ТЭЦ нашли животное, голова которого застряла в балке, и попытались вытащить его самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток вызвали спасателей. Выяснилось, что металлическую конструкцию невозможно распилить, поэтому было принято решение протащить котенка вперед внутри балки.