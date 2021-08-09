В Уссурийске открыли храм покровителя воинов-десантников

В Приморском крае состоялось открытие храма покровителя воинов-десантников. Об этом сообщает «Общественное телевидение Приморья».

По информации издания, в Уссурийске на территории отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения открыли двухэтажный храм-часовню пророка Ильи — одного из великих святых Ветхого Завета, который является покровителем воинов-десантников.

Известно, что освящение и первую божественную литургию в новом храме провел глава приморской и владивостокской митрополии Владимир. «В нижнем пределе соорудили купель, где можно будет совершать крещение полным погружением», — подчеркнул настоятель храма отец Сергий. Второй этаж предназначен для проведения служб.

Отмечается, что идею строительства храма три года назад предложил командующий ВДВ России Владимир Шаманов.

Сооружение возводили на пожертвования жителей Уссурийска. «Мы ждали этого открытия долго и очень рады, что сможем теперь приходить, молиться, оставлять записки, ставить свечи», — призналась прихожанка Татьяна Пестренина.

Ранее в Уфе рассказали о ремонте старейшего в городе храма, построенного в 1823 году. Уточнялось, что средства на восстановление Покровского храма собрали прихожане. Они также участвуют в работах. К настоящему моменту привлеченные к обновлению объекта уже зашпаклевали и выровняли наружные стены.