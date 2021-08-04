Создающие иконостасы для храмов палехские мастера раскрыли детали своей работы

Палехские мастера, которые занимаются изготовлением иконостасов для храмов Астрахани и Пермского края, раскрыли детали своей работы. За сутки они сделали более 300 иконостасов. Об этом сообщает ГТРК «Астрахань».

Около 200 человек работают над созданием иконостасов. Для основы используется ясень.

«Клеятся щиты, все состоит из нескольких деталей, доходит порой даже до 20 блоков иконостаса. Сначала собирается все у нас в ангаре», — поделился специалист мастерской «Палехские иконостасы» Андрей Смирнов.

Одновременно мастера собирают иконостас для храма Святой Живоначальной Троицы в Псковской области и придела мученицы Татьяны.

Также мастера начали работать над росписью сводов Никольского храма в городе Березники Пермского края. Она будет выполнена специальными акриловыми красками, сообщает ГТРК «Астрахань» со ссылкой на Соликамскую епархию.

Ранее в Уфе рассказали о ремонте старейшего в городе храма, построенного в 1823 году. Уточнялось, что средства на восстановление Покровского храма собрали прихожане. Они также участвуют в работах. К настоящему моменту привлеченные к обновлению объекта уже зашпаклевали и выровняли наружные стены.