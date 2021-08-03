На месте древнейшей церкви в Великом Новгороде нашли неизвестные фрески

Ученые нашли ранее неизвестные фрески в ходе раскопок на месте церкви Бориса и Глеба, которая считается старейшим храмом в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Российская газета».

Считается, что церковь Бориса и Глеба была построена в 1167 году. После этого она много раз горела, и в XVII веке храм было решено разобрать и перестроить уже на новом месте. На месте первой же церкви в настоящее время находится храм Андрея Стратилата — в свое время он был пределом древней церкви.

Как отмечается, первые раскопки здесь начались еще в 1940-1941 годах, однако в годы Великой отечественной войны их прекратили. В 2008 году на место снова прибыли археологи, которым тогда удалось обнаружить древние фундаменты и восстановить планировку храма. Полноценные же раскопки возобновились только в текущем археологическом сезоне.

Специалисты исследовали западную часть храма XII века и сделали неожиданную находку при изучении внутренних стен церкви — на них обнаружились остатки росписи, о которой не упоминалось ни в одной из летописей. При этом установить сюжет фресок пока не получилось, поскольку фрагментов сохранилось слишком мало. По оценкам ученых, храм расписывали дважды — в XII и XV веках.