Международный фестиваль искусств «Поле людей» пройдет в Палехе

В Палехе Ивановской области в середине августа пройдет международный фестиваль искусств «Поле людей». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Цель фестиваля — расширить привычные стереотипы и привлечь внимание не только к истории Палеха и его прошлому, но и к его настоящему и будущему, объединив традиционное искусство с современным», — пояснили организаторы.

Мероприятие продлится с 13 по 15 августа. Гости смогут увидеть несколько театральных постановок: танцевальный спектакль «Русская красавица» и перформативный спектакль «Вайт вайт стори». Также для них пройдет видеопоказ перформанса Веры Мартыновой SOS The Song of Songs и встреча с драматургом, актером и режиссером Иваном Вырыпаевым. Отдельная программа предусмотрена и для детей.

Также посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах и тренингах, отправиться на необычные экскурсии и присоединиться к деревенским чаепитиям на свежем воздухе. Вечер каждого дня будет завершать концерт. Кроме того, на площадке фестиваля будет работать ярмарка, где можно будет приобрести керамику, украшения, живопись, игрушки и декор для дома, изготовленные мастерами из разных городов России.